Врач объяснил, чем заменить препараты с ферментами тем, кто переел в Новый год

Фото: скриншот YouTube «Праздничный стол. Закуски для фуршета»

Гастроэнтеролог Дмитрий Бордин заявил, что не стоит принимать ферменты заранее, чтобы подготовить организм к новогоднему застолью. Вместо этого можно найти альтернативы, чтобы избавиться от тяжести в желудке.

— Ферменты работают коротко вместе с той пищей, которая поступает в желудок. Фактически это растворитель, который ускоряет переваривание пищи. В зависимости от ее состава, поджелудочная железа выделяет определенное число ферментов. Если человек переедает, то непереваренная пища достигает толстого кишечника и бывает вздутие, спазм, боль и колики. В таких случаях помогают ферментные препараты, — пояснил врач.

Если ферменты принимать до еды, никакого эффекта от них не будет.

— Поджелудочная железа имеет колоссальный запас, поэтому ферменты принимают те, у кого есть проблемы с этим органом. Это не нужно для тех, кто переел, — заявил врач.

Таблетки, которые рекламируются по телевизору и заявляются, как необходимое лекарство при переедании, являются плацебо, подчеркнул Бордин. Альтернативой препаратам с ферментами при переедании может стать умеренная двигательная активность, считает врач. Он предлагает после застолья прогуляться или потанцевать. Ферменты содержатся в киви и ананасах.

Видео опубликовано на YouTube.

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