Видео прибытия «десептиконов» в столичном метро стало популярным в Сети
В Сети набирает популярность короткий ролик, снятый на станции метро «Измайловская». С помощью компьютерной графики и актерских способностей на кадрах показано прибытие фантастической машины, похожей на металлического червя или буровую машину.
Видно, как она подъезжает к станции и люди в испуге отскакивают от платформы.
В комментариях к ролику пользователи Сети заметили, что анимированная машина напоминает «передислокацию десептиконов», «червя из фильма «Дюна» или машину для прокладки БКЛ.
Видео опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»
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