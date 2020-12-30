Видео прибытия «десептиконов» в столичном метро стало популярным в Сети

Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В Сети набирает популярность короткий ролик, снятый на станции метро «Измайловская». С помощью компьютерной графики и актерских способностей на кадрах показано прибытие фантастической машины, похожей на металлического червя или буровую машину.

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Видно, как она подъезжает к станции и люди в испуге отскакивают от платформы.

В комментариях к ролику пользователи Сети заметили, что анимированная машина напоминает «передислокацию десептиконов», «червя из фильма «Дюна» или машину для прокладки БКЛ.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»

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