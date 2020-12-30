СМИ: Бари Алибасова выписали из больницы
Врачи не нашли у Бари Алибасова переломов и выписали из больницы. Об этом рассказал пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Специалисты диагностировали у Бари Алибасова ушибы после госпитализации в столичную клинику.
— Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет, — приводит РЕН ТВ слова Горжанкина.
В настоящий момент из-за возникших проблем с приемом пищи Алибасову необходимо употреблять исключительно жидкие продукты, добавил Горжанкин.
По его словам, у Алибасова возникли проблемы с приемом пищи. Сейчас он вынужден есть в основном жидкие продукты.
Читайте также: Юлия Савичева устроила с мужем «битву салатов»