СМИ: Бари Алибасова выписали из больницы

Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Врачи не нашли у Бари Алибасова переломов и выписали из больницы. Об этом рассказал пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Специалисты диагностировали у Бари Алибасова ушибы после госпитализации в столичную клинику.

— Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет, — приводит РЕН ТВ слова Горжанкина.

В настоящий момент из-за возникших проблем с приемом пищи Алибасову необходимо употреблять исключительно жидкие продукты, добавил Горжанкин.

По его словам, у Алибасова возникли проблемы с приемом пищи. Сейчас он вынужден есть в основном жидкие продукты.

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