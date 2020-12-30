МЧС Подмосковья предупредило жителей о тумане и гололедице

Фото: «Вечерняя Москва», Игорь Ивандиков

В Московской области до конца дня прогнозируется туман. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС Московской области.

— В ближайшие один–два часа с сохранением до 21:00 30 декабря местами по Московской области ожидается туман с видимостью 300–800 м, местами гололедица, — говорится в сообщении.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, а также пользоваться противотуманными фарами. Пешеходам советуют проявить внимательность при переходе дорог.

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