Народный календарь. Как провести 31 декабря, чтобы следующий год был удачным

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Считалось, что в последний день уходящего года нужно было выполнить ряд условий, чтобы следующий год был счастливым. Нельзя в этот день отдавать долги, считается, что человек будет весь год расплачиваться. Не стоит одалживать деньги, чтобы не испытывать нужду. 31 декабря нельзя ссориться и играть в азартные игры, выносить мусор после заката, стирать, шить и проводить генеральную уборку.

Приметы гласили, что ее важно провести еще до 31 декабря, поскольку встретить Новый год в грязном доме значило привлечь беспорядок в свою жизнь. Стричься в этот день тоже не стоило, считалось, что весь следующий год волосы будут тусклыми и редкими.

В канун Нового года обязательно нужно провести несколько обрядов: ближе к вечеру помыться, чтобы смыть плохую энергетику, накопившуюся за прошедшее время. Перебрать и выбросить старую треснувшую посуду, простить обидчиков и врагов, обязательно попросить прощения у родных.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно провести 31 декабря, чтобы следующий год был счастливым

Приметы погоды обещали потепление, если дует западный или юго-западный ветер. Если снег не скрипит под ногами, то грядет оттепель.

151 год назад археолог Джон Вуд обнаружил руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира. 122 года назад в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва. 21 год назад Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.

В этот день родились французский художник Анри Матисс, актеры Татьяна Шмыга, Анатолий Кузнецов, Семен Фарада, Энтони Хопкинс, телеведущая Регина Дубовицкая и российский артист балета, народный артист России Николай Цискаридзе,

Именины отмечают Илья, Иван, Николай, Виктор, Фаддей, Марк, Владимир, Мартин, Михаил, Севастьян.

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