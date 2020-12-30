Власти Таиланда объявили локдаун в Паттайе из-за COVID-19

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Власти Таиланда объявили локдаун из-за коронавирусной инфекции в округе Банг-Ламунг, включая курортный город Паттайя. Об этом в среду, 30 декабря, сообщило издание Bangkok Post.

Данные меры были приняты после обнаружения 22 новых случаев заболевания коронавирусом в Банг-Ламунге. В курортном городе Паттайя закроют все торговые центры, рестораны, образовательные учреждения, бассейны, парки развлечений, кинотеатры, салоны красоты и массажные студии. Супермаркеты будут работать до 22:00 по московскому времени.

Всего с начала пандемии в Таиланде коронавирусом заболели свыше 6,6 тысячи человек. В стране зафиксирован 61 летальный исход.

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