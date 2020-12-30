Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

Он рассказал, что встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко и договорился о поставке в Киргизию субстратов для производства вакцины. По словам Бейшеналиева, это очень удешевит вакцину.

— Субстрат стоит очень дешево, а итоговая цена поднимается из-за того, что идут розлив, упаковка, доставка, — цитирует Бейшеналиева РИА Новости.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что исследования в рамках комбинации вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время в трех странах. Также он сообщил, что Российская Федерация получила первую партию вакцины «Спутник V», произведенную в Южной Корее.

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