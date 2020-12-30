Произведения российских авторов перестанут публиковать на Украине

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Национальный союз писателей Украины (НСПУ) запретит публикацию книг авторов из тех стран, которые выступали против территориальной целостности Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях. Об этом сообщили на сайте НСПУ.

В список попали 17 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Иран, КНДР,Китай и другие.

Исключениями являются книги умерших классиков, а также тех авторов, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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