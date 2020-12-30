Москвичам напомнили о правилах вакцинации от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в столице в декабре. Городские власти в среду, 30 декабря, напомнили о ее правилах.

Записаться на вакцинацию можно в разделе «Услуги» на официальном сайте мэра Москвы. В столице открыто 70 прививочных пунктов на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно и будут открыты в новогодние и рождественские праздники. Сделать прививку смогут люди старше 18 лет. Также при себе необходимо иметь полис ОМС. Если вы не имеете симптомов простуды на момент вакцинации и не болели в последние две недели до нее, а также не делали других прививок за последние 30 суток, то в этих случаях нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Наличие антител не является противопоказанием для прививки.

В настоящее время бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится вакциной «Спутник V». Она является безопасной. При поступлении новых доз вакцины список лиц, для которых открыта вакцинация, расширяется. Предпочтение отдается гражданам, которые наиболее подвержены риску заражения. Как только запас вакцины будет достаточным, в столице начнется вакцинация для всех желающих, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сообщил, что в России произвели более двух миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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