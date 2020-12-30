СМИ: Певицу Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск

Фото: instagram.com/julia_chicherina

Певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска города Клин. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на повестку о вызове артистки в полицию.

В пресс-службе артистки заявили, что в настоящее время она находится за рубежом. Именно поэтому Чичерина не смогла прибыть в уголовный розыск. Более подробный комментарий по данному инциденту будет дан после 3 января.

Пресс-служба МВД России по Московской области не смогла оперативно прокомментировать вызов певицы в полицию.

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