СМИ: Певицу Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск
Певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска города Клин. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на повестку о вызове артистки в полицию.
В пресс-службе артистки заявили, что в настоящее время она находится за рубежом. Именно поэтому Чичерина не смогла прибыть в уголовный розыск. Более подробный комментарий по данному инциденту будет дан после 3 января.
Пресс-служба МВД России по Московской области не смогла оперативно прокомментировать вызов певицы в полицию.
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