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Суд в Москве арестовал мужчину по делу о гостайне
Фото: pixabay.com

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о гостайне

Никита Абрамов

Происшествия

Лефортовский суд Москвы арестовал Николая Колабухова, который проходит подозреваемым по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом в среду, 30 декабря, сообщило РИА Новости.

— Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 29.12.2020 в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021 года, — цитирует агентство собственный источник.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Подробности дела не разглашаются.

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