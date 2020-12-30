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Жительница столицы неделю проходила с пулей в виске
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жительница столицы неделю проходила с пулей в виске

Ксения Монахова

Происшествия

Жительница Москвы обратилась в больницу с головными болями. Женщина также пожаловалась на уплотнение в височной части.

В ходе обследования медики обнаружили в голове пациентки пулю, которую благополучно достали. Оказалось, что женщина получила ранение, когда отдыхала в компании друзей. В разгаре застолья один из знакомых пациентки стал стрелять в воздух, в результате чего попал в нее.

Отмечается, что женщина в момент ранения была сильно пьяна. Она не смогла вспомнить, кто именно стрелял, сообщает РЕН ТВ.

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Происшествияалкогольное опьянениеранения
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