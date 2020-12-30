ФМБА получило разрешение на исследования препарата-антидота для лечения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе агентства.

Отмечается, что в рамках испытаний планируется изучить безопасность лекарства и его переносимость у здоровых добровольцев. Исследование пройдет на базе Института иммунологии ФМБА России. На данный момент испытательный центр проводит подготовку к клиническим исследованиям.

Инновационный препарат на основе механизма РНК-интерференции, обладающий прямой противовирусной активностью в отношении коронавируса, разработан по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, сообщает ТАСС.

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