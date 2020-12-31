Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни нового года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Оттепель придет в Москву 31 декабря и задержится до 2 января включительно. Температура в этот период будет на 7-8 градусов выше нормы. Об этом сообщилнаучный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Погода последнего дня старого и нового года ничем отличаться не будет. В четверг, 31 декабря, ночные температуры будут от ноля до минус двух, а днем — от ноля до плюс двух, то есть будет оттепель. 1 января и днем, и ночью будет от минус трех до плюс двух градусов, — рассказал он.

Синоптик добавил, что существенных осадков не ожидается, но будет наблюдаться гололедица.

Также Вильфанд отметил, что в субботу, 2 января, температурный режим будет примерно таким же, но осадки станут более интенсивными, передает ТАСС.

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