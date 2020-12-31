Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Риге

Мощный взрыв разрушил два этажа дома в Риге / Фото: t.me/rian_ru /73184

Четыре человека пострадали при взрыве в жилом районе Агенскалнс в Риге. Об этом сообщил представитель Службы неотложной медицинской помощи в четверг, 31 декабря.

Уточняется, что двое из них получили серьезные травмы, двое легкие, передает РИА Новости.

На месте работают 40 спасателей, 11 единиц специальной техники, 7 бригад неотложной медицинской помощи.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Также известно, что пять человек эвакуировали.

Мощный взрыв разрушил два этажа дома в Риге. По словам пользователей социальных сетей, под завалами могут оставаться люди.

Читайте также: МВД Москвы опровергло информацию о срабатывании взрывпакета в центре города