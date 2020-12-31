Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Риге
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом районе Агенскалнс в Риге. Об этом сообщил представитель Службы неотложной медицинской помощи в четверг, 31 декабря.
Уточняется, что двое из них получили серьезные травмы, двое легкие, передает РИА Новости.
На месте работают 40 спасателей, 11 единиц специальной техники, 7 бригад неотложной медицинской помощи.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Также известно, что пять человек эвакуировали.
Мощный взрыв разрушил два этажа дома в Риге. По словам пользователей социальных сетей, под завалами могут оставаться люди.
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