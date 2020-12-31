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Синоптики пообещали москвичам снег с дождем 31 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики пообещали москвичам снег с дождем 31 декабря

Юлия Курганова

Город

В четверг, 31 декабря, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки — снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в последний день уходящего года будет не по-зимнему теплой. Влажно-прохладная дискомфортная с пониженным содержанием кислорода погода может негативно влиять на состояние метеозависимых людей. Наиболее уязвимы лица с хроническими заболеваниями, осложненными кислородной недостаточностью. Следует не перегружать организм, по возможности больше гулять на свежем воздухе в парках и лесопарковых зонах, обязательно соблюдать рекомендованные врачом лечебные мероприятия.

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