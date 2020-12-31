Новая разметка появилась на Косинском шоссе по просьбе москвичей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Проектируемый проезд № 45 Карта всех событий

В Москве на Косинском шоссе на пересечении с Лухмановской улицей поменяли разметку. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 31 декабря.

Теперь на указанном перекрестке две полосы организованы для движения в прямом направлении, для поворота налево осталась одна полоса.

В пресс-службе дептранса уточнили, что новая разметка появилась по просьбе москвичей. Чаще всего ей пользуются водители, следующие в Московскую область и Некрасовку.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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