Новая разметка появилась на Косинском шоссе по просьбе москвичей
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 45Карта всех событий
В Москве на Косинском шоссе на пересечении с Лухмановской улицей поменяли разметку. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 31 декабря.
Теперь на указанном перекрестке две полосы организованы для движения в прямом направлении, для поворота налево осталась одна полоса.
В пресс-службе дептранса уточнили, что новая разметка появилась по просьбе москвичей. Чаще всего ей пользуются водители, следующие в Московскую область и Некрасовку.
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