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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 2 января
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 2 января

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Московской области до 2 января из-за гололедицы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 05:00 2 января.

Ранее стало известно, что в четверг, 31 декабря, в столице ожидается облачная погода. Временами будет идти снег с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

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