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Ветеринарная неотложка в Москве будет дежурить круглосуточно на праздниках
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ветеринарная неотложка в Москве будет дежурить круглосуточно на праздниках

Виктория Родимкина

Город

В Москве бригады ветеринарной неотложки будут находиться на дежурстве круглосуточно на протяжении всех праздничных дней. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Все машины неотложки для четвероногих оснащены современным диагностическим оборудованием, ветеринары приедут на вызов и окажут всю необходимую помощь или, если это нужно, отвезут питомца в клинику, — говорится в сообщении.

Во время новогодних каникул домашние питомцы часто переедают, когда гости или хозяева начинают подкармливать их с праздничного стола. Помимо этого, кошки, еноты и хорьки и сами смогут забраться на стол, чтобы найти лакомство.

При этом нередко животные могут проглотить шпажку или зубочистку, что может стать причиной серьезных травм внутренних органов. Если питомцу больно при ходьбе или при надавливании на живот, его срочно нужно везти в больницу.

Если животное перестает есть, его мучает тошнота или диарея, то это скорее всего отравление. В этом случае также следует привезти питомца к ветеринару.

Помимо этого, кошек и собак следует беречь от излишнего шума. Вызвать врача своему питомцу можно по телефону +7 (495) 612-04-25.

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