«Медстраницы» с пометками о прививках могут появиться в российских паспортах

Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о внесении во внутренние и заграничные паспорта россиян данных о прививках.

В обращении Владимира Петрова указывается, что во всем мире обсуждают вопрос о фиксировании факта вакцинации от коронавируса, при этом распространено мнение, что «паспорт вакцинированного» противоречит этическим законам.

Также Владимир Петров отметил, что вопрос о безопасном перемещении граждан внутри страны и за ее пределами пока не закрыт. Есть вероятность повторения пандемии.

— В данной связи предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных «медицинских» страниц для внесения отметок о наличии вакцины, — говорится в обращении.

Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области добавил, что этот способ фиксирования будет наименее затратным для государства, но окажется одновременно эффективным.

Владимир Петров подчеркнул, что на специальных страницах паспорта, помимо данных о прививке от коронавируса, можно будет фиксировать факт других прививок, передает РИА Новости.

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