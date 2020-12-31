«Не было времени поспать»: муж Заворотнюк рассказал об изнуряющей работе по ночам

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев рассказал об изнурительной работе по ночам из-за подготовки к выступлению в спектаклях на льду.

По данным издания «7 дней», главным доходом Чернышева являются гонорары за выступления в ледовых шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». При этом фигурист стал единственным кормильцем в семье из-за болезни жены.

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что им приходилось тренироваться по ночам, чтобы успеть подготовиться к выступлениям.

— Не хватало времени поспать. Поэтому сейчас синяки под глазами, — делится Петр Чернышев.

Как отметили в СМИ, за один выход на лед фигурист получает около 300 тысяч рублей.

Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

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