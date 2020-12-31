Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий
Два легковых автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Информация о пострадавших не поступала.
В результате ДТП занят левый и средний ряд. Движение затруднено на 3,1 километра. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Позднее появилась информация, что движение в районе аварии восстановлено.
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