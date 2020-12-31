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Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Информация о пострадавших не поступала.

В результате ДТП занят левый и средний ряд. Движение затруднено на 3,1 километра. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Позднее появилась информация, что движение в районе аварии восстановлено.

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