Четыре человека пострадали при ДТП на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 101-й километр Карта всех событий
Четыре машины столкнулись на МКАД. По предварительным данным, четыре человека пострадали. Об этом сообщает в среду, 30 декабря, столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 101-го километра МКАД.
Движение транспорта на данном участке дороги затруднено.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и медицинская бригада.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при аварии с тремя грузовиками на МКАД.
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