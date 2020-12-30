Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Четыре человека пострадали при ДТП на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Четыре человека пострадали при ДТП на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 101-й километр Карта всех событий

Четыре машины столкнулись на МКАД. По предварительным данным, четыре человека пострадали. Об этом сообщает в среду, 30 декабря, столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 101-го километра МКАД.

Движение транспорта на данном участке дороги затруднено.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и медицинская бригада.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при аварии с тремя грузовиками на МКАД.

Читайте также: ДТП с грузовиком произошло на 1-м километре МКАД

МоскваДТПМКАД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте