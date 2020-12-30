Четыре человека пострадали при ДТП на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 101-й километр Карта всех событий

Четыре машины столкнулись на МКАД. По предварительным данным, четыре человека пострадали. Об этом сообщает в среду, 30 декабря, столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 101-го километра МКАД.

Движение транспорта на данном участке дороги затруднено.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и медицинская бригада.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при аварии с тремя грузовиками на МКАД.

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