Один человек пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, МКАД, 108-й километр Карта всех событий

Один человек пострадал в результате столкновения трех грузовых автомобилей на 108-м километре МКАД. Об этом сообщается в среду, 30 декабря, в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что движение транспорта а данном районе затруднено.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте. Инцидент произошел около станции метро «Славянский бульвар».

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