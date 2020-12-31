Минтруд РФ назвал величину прожиточного минимума по итогам 2020 года

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год достигнет 11 301 рубля. Об этом говорят предварительные расчеты Министерства труда и социальной защиты России.

— Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9 299 рублей, для детей — 11 203 рубля, — добавляют в ведомстве.

В Минтруде уточнили, что эти цифры основаны на информации Росстата о стоимости товаров, которые входят в потребительскую корзину. При этом принимались во внимание цены на продукцию с начала года, не включая декабрь.

Напоминается, что прожиточный минимум нужен в том числе для оценки того, насколько необходимы россиянам различные меры помощи. В этом году показатель выплаты представляет собой среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума.

Также известно, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. Размер выплаты на душу населения вырастет до 11 653 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров — 10 022.

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