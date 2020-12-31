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Минтруд РФ назвал величину прожиточного минимума по итогам 2020 года
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Минтруд РФ назвал величину прожиточного минимума по итогам 2020 года

Ростислав Зубков

Финансы

Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год достигнет 11 301 рубля. Об этом говорят предварительные расчеты Министерства труда и социальной защиты России.

— Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9 299 рублей, для детей — 11 203 рубля, — добавляют в ведомстве.

В Минтруде уточнили, что эти цифры основаны на информации Росстата о стоимости товаров, которые входят в потребительскую корзину. При этом принимались во внимание цены на продукцию с начала года, не включая декабрь.

Напоминается, что прожиточный минимум нужен в том числе для оценки того, насколько необходимы россиянам различные меры помощи. В этом году показатель выплаты представляет собой среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума.

Также известно, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. Размер выплаты на душу населения вырастет до 11 653 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров — 10 022.

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