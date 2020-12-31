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СМИ: Венгрия отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

СМИ: Венгрия отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Венгрия отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Как пишет Reuters, причина отказа заключается в «недостаточных мощностях по производству вакцин». В связи с этим Будапешт намерен приобретать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую завозить их из Китая.

В начале декабря стало известно, что Венгрия получила шесть тысяч доз вакцины «Спутник V», произведенной в РФ. К тому моменту местные медики уже получили информацию о препарате и убедились, что он производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».

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