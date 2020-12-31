Владимир Путин освободил Виктора Гриня от должности замгенпрокурора

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на портале правовой информации.

Напомним, Гринь стал заместителем генпрокурора в 2006 году. Он отвечал за следствие в центральных аппаратах МВД и СК.

1 января 2021 года Виктору Гриню исполнится 70 лет. Журналисты полагают, что его отставка связана с достижением предельного срока для службы замгенпрокурора. При этом СМИ утверждают, что Гринь останется в ГП, но на общественных началах в качестве советника.

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