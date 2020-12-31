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Владимир Путин освободил Виктора Гриня от должности замгенпрокурора
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин освободил Виктора Гриня от должности замгенпрокурора

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на портале правовой информации.

Напомним, Гринь стал заместителем генпрокурора в 2006 году. Он отвечал за следствие в центральных аппаратах МВД и СК.

1 января 2021 года Виктору Гриню исполнится 70 лет. Журналисты полагают, что его отставка связана с достижением предельного срока для службы замгенпрокурора. При этом СМИ утверждают, что Гринь останется в ГП, но на общественных началах в качестве советника.

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