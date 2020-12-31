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Несколько трамваев задерживаются в районе метро «Авиамоторная»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Несколько трамваев задерживаются в районе метро «Авиамоторная»

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Несколько трамваев задерживаются в районе метро «Авиамоторная». Об этом Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает в четверг вечером, 31 декабря.

По информации ведомства, речь идет о трамваях №№ 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Они задерживаются на шоссе Энтузиастов по техническим причинам. В связи с неполадками маршруты пришлось временно изменить.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — указано в Telegram-канале Дептранса.

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МоскватрамвайШоссе Энтузиастов
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