Врачи объяснили, как не заразить COVID-19 пожилых родственников во время визитов

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Перед посещением пожилых родственников во время новогодних праздников стоит сделать тест на коронавирус. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По мнению врача, имея на руках трехдневный отрицательный результат анализа на COVID, можно без опасений посещать родственников старшего поколения.

Малинникова добавила, что подарки стоит продезинфицировать перед вручением, это будет не лишней мерой профилактики коронавируса в новогодние праздники.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подчеркнул, что не стоит рисковать и посещать пожилых родственников, имея даже малейшие симптомы простуды. Подобный визит может повлечь за собой печальные последствия, приводит РИА Новости мнение врача.

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