Столичные врачи вылечили от коронавируса более 639 тысяч человек

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице от коронавируса за сутки вылечились еще 6107 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией в столице в субботу, 2 января, в Telegram-канале.

Таким образом, число вылечившихся от COVID-19 в городе увеличилось до 639 809 человек. За сутки Москве зафиксировано 5452 новых случая инфекции.

Фото: Оперштаб

В целом в России за последние сутки выявили 26 301 новый случай COVID-19.

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