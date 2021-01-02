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Столичные врачи вылечили от коронавируса более 639 тысяч человек
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 639 тысяч человек

Анастасия Колоскова

Город

В столице от коронавируса за сутки вылечились еще 6107 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией в столице в субботу, 2 января, в Telegram-канале.

Таким образом, число вылечившихся от COVID-19 в городе увеличилось до 639 809 человек. За сутки Москве зафиксировано 5452 новых случая инфекции.

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 639 тысяч человекФото: Оперштаб

В целом в России за последние сутки выявили 26 301 новый случай COVID-19.

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