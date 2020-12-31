Более 90,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России

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В России за все время пандемии провели более 90,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 31 декабря.

Уточняется, что за минувшие сутки в России провели 445 тысяч тестов на COVID-19. Под наблюдением медиков в стране остаются 663 186 человек с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Москве число вылечившихся от коронавируса граждан увеличилось до 627 368 человек.

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