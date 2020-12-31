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Инфекционист назвала необходимое количество вакцинированных россиян
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Инфекционист назвала необходимое количество вакцинированных россиян

Юлия Курганова

Здоровье

Инфекционист Ирина Шестакова оценила необходимое для возвращения к прежнему образу жизни количество вакцинированных от коронавируса россиян. Об этом сообщила в четверг, 31 декабря, президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям.

Она считает, что если к осени 2021 года сделают прививку от COVID-19 хотя бы 50 процентов граждан России, то тогда страна сможет вернуться к более или менее прежнему образу жизни.

— Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим вакцинацией хотя бы под 50 процентов населения, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим, — сказала инфекционист, передает РИА Новости.

Минздравом России уже зарегистрированы две вакцины — первая в мире вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» и вакцина «ЭпиВакКорона». Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сообщил, что в России произвели более двух миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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