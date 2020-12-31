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Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились 6076 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией в столице в четверг, 31 декабря, в Telegram-канале.

Всего за все время пандемии от инфекции в городе вылечились 627 368 человек.

По последним данным, в Москве выявили 803 203 случая коронавируса, скончались от инфекции 11 136 пациентов.

Ранее сообщалось, что ФМБА получило разрешение на исследования препарата-антидота для лечения COVID-19.

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