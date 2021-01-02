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«Любуюсь итогом года»: Петросян показал подросшего сына
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Любуюсь итогом года»: Петросян показал подросшего сына

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный юморист Евгений Петросян выложил в Instagram-аккаунте фотографию, где позирует с десятимесячным сыном Ваганом в новогоднем антураже.

— В Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года! — подписал артист эстрады снимок.

Подписчики не оставили без внимания трогательное фото 75-летнего Петросяна с наследником.

«Мамин профиль! Прекрасный итог!»; «У вас лучший, самый лучший итог! Счастья вам и здоровья и вашим близким»; «Ваганыч, вы красавчик», — написали фолловеры в комментариях к посту.

Ранее молодую жену Петросяна сравнили с Лизой Боярской после эксперимента над внешностью.

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Евгений Петросянсынфото
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