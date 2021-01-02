Названа самая популярная станция метро в 2020 году в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Станция метро «Комсомольская» Кольцевой линии оказалась самой популярной среди пассажиров в 2020 году в Москве. Об этом в субботу, 2 января, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что станцией воспользовались почти 24 миллиона пассажиров. «Комсомольская» в 2019 году также оказалась на первом месте мосметро по количеству пассажиров.

— В 2020 людей здесь было на 45 процентов меньше из-за пандемии, говорится в сообщении.

Напомним, с 2 января повысилась стоимость билетов на разовый проезд в столичном общественном транспорте — на 30 дней и 60 поездок.

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