Названа самая популярная станция метро в 2020 году в Москве
Станция метро «Комсомольская» Кольцевой линии оказалась самой популярной среди пассажиров в 2020 году в Москве. Об этом в субботу, 2 января, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что станцией воспользовались почти 24 миллиона пассажиров. «Комсомольская» в 2019 году также оказалась на первом месте мосметро по количеству пассажиров.
— В 2020 людей здесь было на 45 процентов меньше из-за пандемии, говорится в сообщении.
Напомним, с 2 января повысилась стоимость билетов на разовый проезд в столичном общественном транспорте — на 30 дней и 60 поездок.
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