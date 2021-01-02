Суд Зеленограда отправил под стражу обвиняемого в убийстве мужчину
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу жителя Зеленоградского административного округа Москвы, обвиняемого в убийстве местного жителя.
Так, преступление произошло в среду, 30 декабря. Возле подъезда жилого дома обвиняемый ударил ножом незнакомого мужчину, после чего скрылся. От полученных ран потерпевший скончался в больнице, где ему пытались оказать помощь.
Оперативники задержали предполагаемого убийцу. Им оказался 59-летний мужчина, который не стал отрицать свою причастность к преступлению. Ему предъявлено обвинение, сообщил Следственный комитет.
Расследование уголовного дела продолжается.
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