Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд Зеленограда отправил под стражу обвиняемого в убийстве мужчину
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Суд Зеленограда отправил под стражу обвиняемого в убийстве мужчину

Анастасия Колоскова

Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу жителя Зеленоградского административного округа Москвы, обвиняемого в убийстве местного жителя.

Так, преступление произошло в среду, 30 декабря. Возле подъезда жилого дома обвиняемый ударил ножом незнакомого мужчину, после чего скрылся. От полученных ран потерпевший скончался в больнице, где ему пытались оказать помощь.

Оперативники задержали предполагаемого убийцу. Им оказался 59-летний мужчина, который не стал отрицать свою причастность к преступлению. Ему предъявлено обвинение, сообщил Следственный комитет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Почти тысяча пациентов с COVID-19 лечатся в больнице в Коммунарке

убийствозаключение под стражупреступление
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Все мнения
О проекте