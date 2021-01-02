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Около тысячи пациентов с COVID-19 лечатся в больнице в Коммунарке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около тысячи пациентов с COVID-19 лечатся в больнице в Коммунарке

Ксения Монахова

Город

Более 960 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом в субботу, 2 января, заявил главный врач лечебницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

— Предпраздничная неделя не выглядела таковой. Невероятное напряжение команды, поступления, переводы в ОРИТ, увеличение числа пациентов на ИВЛ, — написал Проценко.

По данным инфографики, в больнице в Коммунарке находятся 966 пациентов с COVID-19. На лечение поступили 64 человека, 58 выписаны. Около 22 заболевших коронавирусом скончались.

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КоммунаркакоронавирусДенис Проценко
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