Около тысячи пациентов с COVID-19 лечатся в больнице в Коммунарке
Более 960 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом в субботу, 2 января, заявил главный врач лечебницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
— Предпраздничная неделя не выглядела таковой. Невероятное напряжение команды, поступления, переводы в ОРИТ, увеличение числа пациентов на ИВЛ, — написал Проценко.
По данным инфографики, в больнице в Коммунарке находятся 966 пациентов с COVID-19. На лечение поступили 64 человека, 58 выписаны. Около 22 заболевших коронавирусом скончались.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Сергей Собянин назвал московских медиков героями года