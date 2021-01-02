Анна Хилькевич получила перелом костей носа из-за опасного танца супруга

Анна Хилькевич/ Фото: instagram.com/annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич в канун Нового года получила перелом носа. Нелепая ситуация произошла, когда звезда снимала танцы супруга с ребенком. Видео актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге... перелом костей носа. Ну хотя бы без смещения, и на этом спасибо, 2020-й! Мы смеемся, — с иронией написала Хилькевич.

Она отметила, что доктор сказал проявлять осторожность в течение двух недель — не кататься на коньках, не тереть нос, а также спать на спине. Если актриса не станет соблюдать меры, то надломленная кость сместится.

Анна рассказала, что на часах было около 22:30, когда она получила травму. Она подчеркнула, что они с супругом были трезвыми, а ей просто захотелось снять танец супруга с дочкой.

— Мой объектив начал скользить по деталями, вот ... в кадр входят танцующие ноги... и тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос . Так что все это чистая случайность и стечение обстоятельств 2020-го. Хотя вроде говорят, что случайностей не бывает и для чего-то это нужно было, — рассказывает актриса.

Поклонники посочувствовали Хилькевич и отметили, что «скоро поползут синяки» из-за травмы носа.

«Если бы не видео, на котором видна случайность......не доказали бы, что не муж избил»; «Скоро «поползут» синяки, предлагаю выкладывать фотки с синяками и неоднозначными подписями типа: «Все равно я его люблю и не сержусь»; «Хорошо, что синяков под глазами нет... обычно всегда после перелома под глазами фонари», — пишут в комментариях.

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