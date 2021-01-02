Группу россиян освободили из плена в Ливии

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Группу из четырех россиян освободили из плена в Ливии. Об этом в субботу, 2 января, заявил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что освобожденных отправили на самолете в сторону России.

— Не так давно я узнал, что несколько недель назад они были схвачены (похищены) в Ливии (да, снова там) и немедленно отреагировал. Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой, — написал Малькевич.

Он отметил, что среди освобожденных есть и гражданин Украины.

— Среди них есть и гражданин Украины; остальные — граждане Российской Федерации. Причем россиянин родился на Украине, «украинец» — в Армении, еще один — грек из Казахстана и только один — коренной ростовчанин. И все они — наши. Родившиеся в Советском Союзе, говорящие на русском языке, да и думающие тоже на нем, — подчеркнул общественник.

Малькевич выразил слова благодарности заместителю министра иностранных дел России, специальному представителю президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Леонидовичу Богданову. По словам общественника, именно он организовал эту операцию и руководил ей.

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