Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Группу россиян освободили из плена в Ливии
Фото: theatlantic.com

Группу россиян освободили из плена в Ливии

Ксения Монахова

Политика

Группу из четырех россиян освободили из плена в Ливии. Об этом в субботу, 2 января, заявил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что освобожденных отправили на самолете в сторону России.

— Не так давно я узнал, что несколько недель назад они были схвачены (похищены) в Ливии (да, снова там) и немедленно отреагировал. Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой, — написал Малькевич.

Он отметил, что среди освобожденных есть и гражданин Украины.

— Среди них есть и гражданин Украины; остальные — граждане Российской Федерации. Причем россиянин родился на Украине, «украинец» — в Армении, еще один — грек из Казахстана и только один — коренной ростовчанин. И все они — наши. Родившиеся в Советском Союзе, говорящие на русском языке, да и думающие тоже на нем, — подчеркнул общественник.

Малькевич выразил слова благодарности заместителю министра иностранных дел России, специальному представителю президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Леонидовичу Богданову. По словам общественника, именно он организовал эту операцию и руководил ей.

Читайте также: Очаги насилия: где могут вспыхнуть войны в 2021 году

обмен пленнымиЛивияосвобождение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Все мнения
О проекте