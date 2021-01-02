Заблудившегося в горах москвича спасли в Абхазии

Фото: flickr.com/lschetinina

Специалисты МЧС в Абхазии спасли жителя Москвы, который заблудился в горах Гагрского района. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

— Второго января в МЧС поступил сигнал о том, что житель Москвы, 52-летний Сергей Краходкин, заблудился в районе горы Мамзышха, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что специалисты доставили жителя Москвы в Гагру, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что из загоревшейся бани в Санкт-Петербурге эвакуировали шесть человек. Возгорание произошло в Красносельском районе.

Читайте также: Пожарные извещатели в новых жилых домах будут устанавливать с 1 марта