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Шесть человек эвакуировали из загоревшейся бани в Санкт-Петербурге
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Шесть человек эвакуировали из загоревшейся бани в Санкт-Петербурге

Ксения Монахова

Происшествия

Из загоревшейся бани в Санкт-Петербурге эвакуировали шесть человек. Возгорание произошло в Красносельском районе.

Отмечается, что инцидент случился в банном комплексе с гостевыми комнатами. На кадрах видно, как огонь распространился по всей постройке. Информации о пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в поселке Агинское в Красноярском крае сгорел частный дом. По предварительной информации, погибли четыре человека. Также 30 декабря 2020 года мужчина и 6-летний мальчик скончались в результате пожара в Подмосковье.

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Санкт-Петербургбаняпожар
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