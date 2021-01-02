Четыре человека погибли в Томской области при пожаре на пилораме

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Четыре человека погибли в результате пожара на пилораме в селе Подгорном Чаинского района Томской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в субботу, 2 января.

Возгорание произошло на территории пилорамы. По предварительной информации, пожар случился в помещении, приспособленном под жилье. Площадь пожара составила 62 квадратных метра.

Уточняется, что все погибшие — взрослые мужчины, их личности устанавливаются. Один из погибших при пожаре был сотрудником предприятия, трое других приехали к нему в гости.

Пожар в настоящее время потушили. Причины происшествия пока не установлены, сообщает ТАСС.

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