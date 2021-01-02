Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Четыре человека погибли в Томской области при пожаре на пилораме
Фото: twitter.com/emercom_press

Четыре человека погибли в Томской области при пожаре на пилораме

Юлия Курганова

Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара на пилораме в селе Подгорном Чаинского района Томской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в субботу, 2 января.

Возгорание произошло на территории пилорамы. По предварительной информации, пожар случился в помещении, приспособленном под жилье. Площадь пожара составила 62 квадратных метра.

Уточняется, что все погибшие — взрослые мужчины, их личности устанавливаются. Один из погибших при пожаре был сотрудником предприятия, трое других приехали к нему в гости.

Пожар в настоящее время потушили. Причины происшествия пока не установлены, сообщает ТАСС.

Читайте также: Шесть человек эвакуировали из загоревшейся бани в Санкт-Петербурге

Томская областьпожарпогибшие
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Все мнения
О проекте