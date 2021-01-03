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Названы симптомы пищевых отравлений, требующие обращения к врачу
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Названы симптомы пищевых отравлений, требующие обращения к врачу

Юлия Курганова

Здоровье

Употребление в пищу несвежих продуктов, которые залежались в холодильниках и на балконах после новогоднего застолья, может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она отметила, что срок годности большинства блюд, приготовленных к празднику, редко превышает сутки–двое. Особенно это касается салатов, которыми отравиться очень легко.

Врач подчеркнула, что степень отравления может быть разной. Если симптомы отравления были короткими, без повышения температуры и сильной слабости, и организм сам с этим справился, то особых причин для тревоги нет.

— Но если вы чувствуете, что симптомы затягиваются, не прекращается диарея, то, конечно, нужно обращаться к специалисту. Потому что это может обозначать, что у вас в желудочно-кишечном тракте начинают расти условные патогены, которые могут нанести вред организму, — рассказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Рвота является одним из неприятных симптомов отравления, но, по словам врача, это хорошая реакция организма, так как это значит, что сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь.

Врач отметила, что после отравления следует на несколько дней ограничить употребление пищи. Если кишечная инфекция вызвала диарею, то необходимо пить минеральную воду, есть подсушенный хлеб и разваренный рис.

Кроме того, по словам гастроэнтеролога, при отравлениях временно нужно исключить сладкие блюда и цитрусовые. В то же время рекомендованы сборы на основе укропа, ромашки и фенхеля.

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