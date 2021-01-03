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«Чудесная семья»: Оксана Федорова показала семейный снимок на фоне новогодней елки
Фото: instagram.com/fedorovaoksana

«Чудесная семья»: Оксана Федорова показала семейный снимок на фоне новогодней елки

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая и модель Оксана Федорова на своей странице в соцсети опубликовала новогоднее фото своей семьи на фоне наряженной елки и рассказала о праздничных традициях. На снимке она запечатлелась со своим супругом Андреем Бородиным, который очень редко появляется в кадре, и двумя детьми: Федором и Лизой.

— Наш спортивный Новый год! По традиции и этот год мы отметили в семейном кругу за городом! У нас есть свои новогодние ритуалы. Вместе с детьми наряжаем елку, уже к папиному дню рождения она готова, в последний день года идем в спортзал, потом — в баню, — рассказала Федорова в Instagram.

Поклонники знаменитости поздравили звездную семью с наступившим Новым годом и оставили много теплых пожеланий.

«С Новым годом! Пусть в вашей семье царят любовь, счастье мир и покой»; «Чудесная семья. Здоровья вам!»; «С Новым годом вас, Оксана, и вашу семью! Здравия, благополучия, благоденствия и всего самого доброго в Новом году!» — оставили комментарии пользователи.

Напомним, в прошлом году дочь Оксаны Федоровой и ее супруга пошла в первый класс, а их старшему сыну исполнилось восемь лет.

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