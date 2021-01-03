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Инфекционист предупредил о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Инфекционист предупредил о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Инфекционист Евгений Тимаков назвал противопоказания для прививки от коронавируса. Этим он поделился в интервью РБК.

По словам специалиста, во время вакцинации у пациента не должно быть проявлений ОРВИ, таких как насморк, кашель, температура и недомогание.

Он призвал не злоупотреблять спиртными напитками в течение трех дней до и после прививки — можно «выпить пару бокалов». При этом стоит быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом, а также психологически подготовиться к вакцинации.

— Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. В итоге у человека может закружиться голова, он может потерять сознание, — рассказал эксперт.

Тимаков рекомендовал пациентам, склонным к повышению температуры, на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.

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