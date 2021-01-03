Участники «Активного гражданина» смогут использовать накопленные баллы на благотворительность

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В магазине поощрений проекта «Активный гражданин» появилась возможность поддержать благотворительные фонды. Сделать это жители столицы смогут с помощью накопленных за свою активность баллов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— Перевести баллы можно уже 13 благотворительным организациям. Среди них: «Справедливая помощь доктора Лизы», «Подари солнечный свет», «Спешите делать добро!», «Со-единение», «Котодетки» и другие», — приводятся слова Натальи Сергуниной пресс-службой проекта ГКУ «Новые технологии управления».

Отмечается, что на сайтах фондов размещаются отчеты обо всех перечислениях, персональные данные при этом не раскрываются. Свой перевод в списке пожертвований участник проекта может найти по уникальному коду, который генерируется при направлении баллов на благотворительность.

Для того чтобы благотворительный фонд получил средства, нужно оформить соответствующий заказ в магазине поощрений. Полный список организаций доступен на сайте проекта.

В столичном департаменте информационных технологий напомнили о том, что в октябре на mos.ru также появился сервис, который позволяет горожанам поддерживать программы благотворительных организаций. Делать пожертвования могут зарегистрированные на портале физические лица в разделе «Мои платежи».

Напомним, с момента старта проекта «Активный гражданин» в 2014 году к нему присоединились свыше 4,8 миллиона жителей столицы.

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