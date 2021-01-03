Более 350 тысяч человек скончались от COVID-19 в США

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

В США свыше 350 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса в воскресенье, 3 января.

Отмечается, что число жертв COVID-19 в стране достигло 350 186 человек. Всего в США коронавирусом заразились 20 427 780 граждан.

По данным университета, во всем мире с начала пандемии было выявлено свыше 84,5 миллиона случаев заражения, скончались более 1,8 миллиона пациентов с COVID-19.

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