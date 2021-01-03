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СМИ: Подозреваемого в заключении фальшивых документов на выкуп квартир задержали в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

СМИ: Подозреваемого в заключении фальшивых документов на выкуп квартир задержали в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, заключавшего фальшивые юридические документы на выкуп муниципальных квартир. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что пять человек заключили договоры с подозреваемым. После получения денежных средств сотрудник правового центра не выходил на связь. Сумма ущерба составила примерно 19 миллионов рублей.

На данный момент подозреваемого в мошенничестве задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, он находится в СИЗО под стражей.

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