Норвежская компания подтвердила прекращение сертификации «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтвердила остановку всех сертификаций газопровода «Северный поток — 2» по причине новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации Роберта Ковни.

Он уточнил, что в ноябре 2020 года компания прекратила предоставлять услуги судам, которые обслуживают газопровод.

Как рассказали в DNV GL, такое заявление было сделано после принятия нового законодательства США 1 января, согласно которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации газопровода.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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