Отказ от «Северного потока —2» сочли «самоубийством» в Германии

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Германии сочли «самоубийством» возможный отказ от проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью телеканалу «360».

Он считает, что «Северный поток — 2» просто необходим Германии в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в стране и огромного недостатка энергии.

Также политик отметил, что даже после реализации проекта потребности страны в энергетике не будут полностью удовлетворены, а в случае отказа от него ситуация будет намного хуже. Он также назвал идею об отказе от газопровода «полным бредом» и «самоубийством».

— Отказ от «Северного потока — 2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? — пояснил Гердт.

Депутат добавил, что энергетический дефицит может привести к экономическому коллапсу в ФРГ: после закрытия АЭС энергия сильно подорожает, если Германия не обеспечит надежные поставки природного газа из России.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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